Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Fotografija je simbolična. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

95-letno žensko povozili na prehodu za pešce, pozneje v bolnišnici umrla

Povožena na prehodu za pešce

17. februar 2017 ob 09:28

Radlje ob Dravi - MMC RTV SLO/STA

Za posledicami četrtkove prometne nesreče v Radljah ob Dravi je v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor umrla 95-letna ženska. V nesreči je bila lažje poškodovana še ena ženska.

Nesreča se je zgodila v četrtek okoli 19.30 na prehodu za pešce v bližini radeljskega doma upokojencev na Mariborski cesti, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Po tej cesti je proti središču Radelj ob Dravi peljala 63-letna voznica osebnega vozila.

Na prehodu za pešce je trčila v peški, stari 76 in 95 let, ki sta prečkali vozišče. Obe peški so reševalci odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor, kjer je zaradi posledic nesreče 95-letna peška umrla.

Druga je bila v prometni nesreči lažje poškodovana.

Al. Ma.