Bavčar trdi, da posla s prodajo Intereuropinih delnic ni vodil

Obtožnica ga bremeni zlorabe položaja

23. april 2018 ob 12:38

Koper - MMC RTV SLO, STA

Na koprskem okrožnem sodišču se je začela glavna obravnava zoper Igorja Bavčarja in Miroslava Golubića zaradi domnevnega oškodovanja Istrabenza pri obveznem nakupu delnic Intereurope.

Obtožnica ju bremeni zlorabe položaja oz. pomoči pri tem kaznivem dejanju. Tega naj bi zakrivila s sklenitvijo ter podpisom različnih pogodb in listin, s čimer je Istrabenz vstopil v terminski posel, ki ga je imela z Banko Celje sklenjenega Maksima Holding.

Posel se je nanašal na obvezen nakup delnic Intereurope po točno določeni ceni in v točno določenem obdobju, tako da je ob zapadlosti terminskega posla vso škodo, ki bi jo sicer iz tega posla imel Maksima Holding, nase prevzel Istrabenz.

Ob začetku glavne obravnave je tožilka Katja Kunej navedla dodatne podrobnosti domnevno spornega posla. Tako tožilstvo trdi, da je Bavčar vstopil v posel, vedoč, da bo delnice preplačal. Kot izhaja iz listin, ki so jih danes prebrali na sodišču, je Istrabenz od Banke Celje 20. decembra 2007 kupil skoraj 288.000 delnic Intereurope po ceni 49 evrov na delnico in zanje skupno plačal 14,1 milijona evrov, le dan pozneje pa je bila sklenjena nova pogodba, s katero je Istrabenz iste delnice prodal banki po 36 evrov na delnico oz. skupno nekaj manj kot 10,4 milijona evrov.

Istrabenz naj bi bil tako oškodovan za razliko dobrih 3,7 milijona evrov.

Bavčar obtožnice na pravni ravni ne razume

Nekdanji prvi mož Istrabenza Bavčar, ki je danes izjavil, da je brez dohodkov ali premoženja in da ni v drugih kazenskih postopkih, je v svojem zagovoru povedal, da obtožnice na pravni ravni ne razume. Pojasnil je, da je Istrabenzov holding pod njim sestavljalo 75 družb in da posameznih poslov ni vodil. "Dnevno sem podpisoval po nekaj deset dokumentov," je dodal.

Tako se Bavčar, kot je navedel, ni dogovarjal niti o konkretnem poslu, ampak so to delo opravljali drugi. Sicer pa so posle pregledovale tudi pravne in finančne službe, je še pojasnil nekdanji predsednik uprave Istrabenza, ki prestaja zaporno kazen na Dobu.

Soobtoženi, nekdanji predsednik uprave Maksime Holdinga Miroslav Golubić, pa je poudaril, da so bili v družbi le izvajalci naročila v zvezi s terminsko pogodbo o nakupu delnic. "Nisem tisti, ki se je spomnil tega posla," je dodal. Kot je spomnil, je pri konkretnem poslu v imenu Istrabenza operativno sodeloval in dajal navodila nekdanji član uprave Srečko Kenda, seznanjen pa naj bi bil tudi nadzornik Bojan Korsika.

Sicer pa po bili posli z delnicami Intereurope po Golubićevih besedah nekaj običajnega, saj so bile delnice koprskega logista v strateškem portfelju Istrabenza.

T. H.