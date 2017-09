Bik poškodoval dva človeka

Poškodovanima so najprej pomagali šmarski reševalci

24. september 2017 ob 16:02

Šmarje pri Jelšah - MMC RTV SLO, STA

Pobesneli bik je okoli pol dveh v kraju Brecljevo pri Šmarju pri Jelšah poškodoval dva človeka.

Na Policijski upravi Celje so povedali, da so hudo poškodovanega moškega s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v UKC Maribor, njegovega sina, ki ga je bik lažje poškodoval, pa v celjsko bolnišnico.

Bik je po prvih zbranih informacijah zbežal iz ograde, zato sta ga skušala lastnik in njegov sin spraviti nazaj. Žival je pobesnela, pri tem pa oba moška poškodovala.

Reševalci, ki so prišli na kraj dogodka, zaradi besnega bika sprva niso mogli do poškodovanih. Zato so posredovali policisti, ki so žival ustrelili, da so jima reševalci sploh lahko pomagali.