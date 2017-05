Časar zanika vsakršen dogovor glede logističnega centra v Beltincih

Zadeva logistični center v Beltincih

12. maj 2017 ob 11:42

Koper - MMC RTV SLO/STA

Na koprskem sodišču se je začela glavna obravnava v sojenju nekdanjemu predsedniku uprave Luke Koper Robertu Časarju in soobtoženim v zvezi z logističnim centrom v Beltincih.

Nekdanjemu predsedniku uprave Luke Koper Robertu Časarju tožilstvo očita zlorabo položaja, nekdanjemu izvršnemu direktorju v Luki Koper Milanu Pučku in podjetniku Robertu Graju pa pomoč pri tem dejanju, s čimer naj bi Luko oškodovali za več kot milijon evrov in v istem znesku pridobili protipravno premoženjsko korist družbi Graj Inženiring.

"Po obtožbi naj bi se Časar skupaj s pomočniki ... dogovorili, da bodo sklepali pogodbe, v katerih bodo določene posamezne postavke višje od dejanskih cen, zaradi česar so na ta način v pogodbah, ki so jih sklenili, tudi določili višje cene in so bile te storitve na ta način tudi plačane. Prav tako naj bi se dogovorili, da opravljene storitve ne bodo preverili oz. da račune po izstavljenih postavkah ne bodo preverjali, ali so bile dejansko izvršene," je ob robu obravnave pojasnila tožilka Barbara Milič Rožman.

Poleg tega je tožilstvo ugotovilo, da so bila plačila, ki jih je Luka Koper nakazovala Grajevi družbi, kanalizirana na razne bančne račune več samostojnih podjetnikov in družb ter na račun samega Graja. Večina teh sredstev je bila nato dvignjena v gotovini. Tožilstvo poleg tega zatrjuje, da si je Graj Inženiring na podlagi izstavljenih računov plačeval tudi storitve, ki so bile dejansko opravljene na zasebni lastnini Časarja in Pučka, konkretno za ograjo in nadstrešek Časarjeve nepremičnine v Portorožu.

Poleg trojice omenjene trojice, zoper katero je Luka Koper vložila tudi premoženjsko-pravni zahtevek, sta med obtoženimi še Jožef Pavlinjek in Mevmed Šerifovski.

Časar: Nikakršnega dogovarjanja ni bilo

Časar je v celoti zanikal krivdo in zatrdil, da ni bilo nikakršnega dogovarjanja med obtoženci. Ob tem je spomnil, da je bila investicija v Beltincih sprejeta na skupščini Luke Koper v sklopu strategija razvoja družbe. Kot je dodal, tudi kasnejše revizije niso pokazale na nepravilnosti. Je pa Časar imel tudi ugovor pravne narave, saj ga je Francija izročila Sloveniji zaradi prestajanja zaporne kazni v drugi zadevi, zato nadaljnji postopek pomeni kršitev njegove pravice do obrambe.

"Očitek, da bi naj bile sklenjene pogodbe in da bi se predhodno nekaj dogovarjali, da se bo računalo nekaj, kar ne bo narejeno, je neutemeljen, kajti pogodbe, ki so bile sklenjene, so v redu," je ob robu obravnave povedal Časarjev zagovornik Daniel Planinšec.

Tudi Pučko je zavrnil obtožbe, pri čemer je opozoril, da ni edini nadziral izvajanja projekta in tudi ni bil sam v celoti zadolžen za likvidiranje računov. Grajev odvetnik Igor Vinčec je na začetku obravnave pojasnil, da so Graja hospitalizirali, in zato predlagal, da se tokratnega naroka ne opravi v nenavzočnosti, kčesar pa sodnik Matej Štros ni sprejel.

