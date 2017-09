Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dušan Črnigoj . Foto: BoBo Sorodne novice Črnigoj in Marc obsojena na 28 mesecev zapora Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Črnigoj na ponovljenem sojenju oproščen vseh obtožb

Na prvotno sodbo sta se pritožila tako Črnigoj kot tožilka

4. september 2017 ob 15:44

Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA

V ponovljenem sojenju so nekdanjega prvega moža Primorja Dušana Črnigoja oprostili vseh obtožb v zadevi Stavbenik.

Tožilka Damjana Bandelj je zanj zaradi zlorabe položaja in povzročitve velike gospodarske škode zaradi prodaje delnic Stavbenika leta 2001 med drugim zahtevala tri leta in osem mesecev zapora. Okrožno sodišče v Novi Gorici je Črnigoja v tej zadevi spoznalo za krivega zlorabe položaja in povzročitve velike gospodarske škode, na sodbo pa sta se pritožila tako Črnigoj kot tudi državna tožilka, ki je menila, da je kazen premila.

Celotni sodni postopek je trajal kar 11 let, skupno je bilo opravljenih 27 glavnih obravnav, sodišče pa je pridobilo izvedeniška mnenja petih sodnih izvedencev.

K. T., Mojca Dumančič