Deček izgubil obe zapestji zaradi uporabe pirotehnike

Poškodbe, ki zaznamujejo življenje

20. december 2016 ob 15:21,

zadnji poseg: 20. december 2016 ob 19:17

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

14-letnik deček si je ob uporabi pirotehničnega sredstva hudo poškodoval obraz, sluh, oči, na UKC Ljubljana pa so mu morali amputirati zapestji.

Dečka so v Univerzitetni klični center v Ljubljani sprejeli v ponedeljek pozno popoldne. Obravnavali so ga na kliničnem oddelku za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline. Z UKC-ja so posredovali fotografije poškodb, a jih zaradi nazornosti nismo objavili - zgolj končni rezultat, zašito roko.

Po poročanju TV Slovenija je do nesreče prišlo v zaprtem prostoru, dečkovi sobi. Eksplozivno telo naj bi bilo izdelano doma.

Kot je v izjavi za medije povedal predstojnik kliničnega oddelk Uroš Ahčan, je deček trenutno stabilen in pri zavesti. "Starši so seveda pretreseni. A kaj točno se je dogajalo v njegovi sobi, bo pokazala kriminalistična preiskava," je dejal Ahčan in dodal, da bo posledice čutil vse življenje. Fant je po Ahčanovi oceni kandidat za presaditev rok, a čakajo na napredek medicine, da mu bodo lahko pomagali.

Z decembrom je pirotehnika ponovno na prodajnih policah. Čeprav je uporaba petard v Sloveniji prepovedana že od leta 2008, pa zaradi njihove neustrezne uporabe na UKC-ju še vedno opažajo primere zelo hudih poškodb, ki posameznika zaznamujejo za celo življenje. "Poškodovanega dela telesa namreč niti s sodobnim znanjem in tehničnim napredkom v medicini ni mogoče povrniti v prvotno stanje," so zapisali v sporočilu za javnost.

Zadnja leta število poškodb s pirotehničnimi sredstvi upada.

Po zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih je prodaja pirotehničnih izdelkov dovoljena med 19. in 31. decembrom, uporabljajo pa jo lahko med 26. decembrom in 1. januarjem. Pirotehnične izdelke prve in druge kategorije lahko uporabljajo mladoletniki, stari od 14 oziroma od 16 let, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov. Prodaja, posest in uporaba izdelkov druge in tretje kategorije, katerih glavni učinek je pok in med katere spadajo predvsem petarde, pa je prepovedana.

Pirotehniko, ki povzroča hrup, je sicer prepovedano uporabljati v strnjenih naseljih in zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih potniškega prometa in na površinah, kjer potekajo prireditve.

Globe za kršitve tega zakona se gibljejo med 400 in 1.200 evri. Sicer pa policisti posebej opozarjajo, naj uporabniki pirotehniko kupujejo v trgovinah, ki imajo dovoljenje ministrstva za notranje zadeve. Na izdelku naj preverijo oznako CE, pred uporabo pa naj dobro preverijo navodilo proizvajalca, ki mora biti v slovenskem jeziku.

Al. Ma.