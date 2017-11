Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Delavec je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka. (Fotografija je simbolična.) Foto: Pixabay Dodaj v

Delavca zasula večja količina gradbenega materiala

Okoliščine še preiskujejo

16. november 2017 ob 14:02

Šentlovrenc - MMC RTV SLO, STA

Pri razdiranju opaža v kleti novogradnje stanovanjske hiše se je podrla stena, večja količina gradbenega materiala pa je zasula 34-letnega delavca, ki je zato umrl.

Po prvih ugotovitvah policije se je delovna nesreča zgodila v sredo pri razdiranju opaža v kleti novogradnje stanovanjske hiše, ko se je podrla stena. Večja količina gradbenega materiala je zasula delavca, ki se je nahajal v kletnih prostorih. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto in dodali, da je bil umrli 34-letni makedonski delavec.

Kriminalisti in policisti okoliščine še preiskujejo, ogleda kraja nesreče so se udeležili tudi preiskovalni sodnik, okrožna državna tožilka, pristojni inšpektor za delo in gradbeni inšpektor. Zdravnica je odredila sanitarno obdukcijo, so še zapisali na policiji in dodali, da bodo po končani preiskavi z ugotovitvami seznanili okrožno državno tožilstvo Novo mesto.

T. K. B.