Drzen vlom v slovensko veleposlaništvo v Bruslju

Tatovi so ukradli hologramske nalepke, ki se uporabljajo za pečatenje poštnih pošiljk

9. avgust 2017 ob 18:07,

zadnji poseg: 9. avgust 2017 ob 18:27

Bruselj - Televizija Slovenija

Neznani vlomilci so vlomili v slovensko veleposlaništvo v Bruslju in po prvih podatkih iz sefa ukradli hologramske nalepke, ki se uporabljajo za pečatenje poštnih pošiljk in ne predstavljajo varnostnega tveganja, je dejal v. d. generalnega sekretarja na ministrstvu za zunanje zadeve Damjan Bergant.



Vlomilci so v noči na ponedeljek iz zapuščene stavbe ob slovenskem veleposlaništvu zvrtali ogromno luknjo, nato pa vlomili v varovan sef na slovenskem veleposlaništvu. Po podatkih ministrstva za zunanje zadeve so neznanci ukradli le hologramske nalepke, cilj vlomilcev pa naj bi bila blagajna, "kjer se po navadi hranijo konzularni dokumenti", je še dejal Bergant.

Slovenija je v Bruselj napotila kriminaliste, ki bodo sodelovali s tamkajšnjimi preiskovalci. Na ministrstvu so pojasnili še, da slovensko veleposlaništvo v Bruslju nima fizičnega varovanja, temveč zgolj alarmne naprave, ki pa vloma niso zaznale.

Vlom so tako opazili šele zaposleni na veleposlaništvu, ki so zagledali veliko luknjo v steni. Preiskava vloma še poteka.

