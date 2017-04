Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.4 od 11 glasov Ocenite to novico! Ladja je takoj oddala klic v sili, vendar je do prihoda reševalcev minilo več ur. Foto: Splošna plovba Ladja zdaj pluje proti Azorom, ko bo priplula do dosega helikopterske pomoči, bodo po ranjena pomorščaka, ki naj bi bila v kritičnem stanju, poslali helikopter. Foto: Splošna plovba Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Eksplozija na ladji Splošne plovbe: Dva mrtva, dva hudo opečena

Nesreča se je zgodila sredi Atlantika

25. april 2017 ob 09:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na ladji Splošne plovbe Tamar, ki pluje iz Baltimora v Marylandu (ZDA) v Indijo, je včeraj popoldne po lokalnem času sredi Atlantika prišlo do eksplozije, v kateri sta umrla dva pomorščaka, dva pa sta dobila hude opekline.

Na Splošni plovbi so informacijo o tragediji potrdili. Po prvih informacijah je do udara ognja prišlo pod premcem, v shrambi za opremo za vzdrževanje ladje. "Požar je posadka obvladala v petnajstih minutah, toda za dva filipinska pomorščaka, krmarja in vodjo palube, ki sta se v času eksplozije nahajala v bližini, je bil ogenj usoden. Eden je umrl na kraju dogodka, drugi nekaj ur kasneje zaradi močnih opeklin. Hudo ranjena pa sta dva mornarja, Slovenec in Filipinec," je za MMC povedal predsednik uprave Splošne plovbe Egon Bandelj.

Reševalci na ladjo s padalom

Ladja je takoj oddala klic v sili, vendar je do prihoda reševalcev minilo več ur. Reševanje je prevzel center v Ameriki, toda helikoptersko reševanje se je zaradi razdalje takoj izkazalo za nemogoče. Na pomoč so zato poslali letalo, ki je na ladjo spustilo sedem padalcev z napihljivimi čolni, tri zdravnike, medicinsko osebje in inšpekcijo. Ladja zaj pluje proti Azorom, ko bo priplula do dosega helikopterske pomoči, bodo po ranjena pomorščaka, ki naj bi bila v kritičnem stanju, poslali helikopter.

Druga tragedija v mesecu dni

Na ladji, ki ji poveljuje kapitan iz Ukrajine, je 20-članska posadka, na kateri so tudi trije slovenski pomorščaki, iz Amerike v Indijo prevaža premog. To je že druga nesreča na ladjah portoroškega ladjarja v enem mesecu. Konec marca je v Šrilanki umrl 59-letni poveljnik ladje Maribor iz Slovenije. Njegovo truplo so našli pod reševalnim čolnom, umrl je zaradi notranjih poškodb, zaradi sumljivih okoliščin pa so šrilanške oblasti zadržale celotno posadko, ki je še vedno v Colombu. Na Splošni plovbi sicer domnevajo, da je poveljnik nesrečno padel, ugotovitve preiskave bodo znane v petek, ko je tamkajšnje sodišče razpisalo narok.

Eugenija Carl, TV Slovenija