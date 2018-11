Zagorel je večji leseni objekt v Mežici. Foto: PGD Mežica Dodaj v

Foto: Ponoči v Mežici izbruhnil obsežen požar

50 ljudi so evakuirali

17. november 2018 ob 13:29,

zadnji poseg: 17. november 2018 ob 13:41

Mežica - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

V petek okoli 23. ure je v Mežici blizu občinske stavbe izbruhnil velik požar v petdeset metrov dolgem večnamenskem lesenem objektu.

Plameni so se iz poslopja hitro razširili na sosednjo stanovanjsko hišo, zato so iz nje na varno umaknili dva človeka, iz dveh bližnjih stanovanjskih blokov pa so iz varnostnih razlogov evakuirali še približno 50 ljudi. V intervenciji je sodelovalo 76 gasilcev iz več koroških gasilskih društev. Vzrok požara še ugotavljajo, dežurne ekipe pa pogorišče še pregledujejo, je poročala Televizija Slovenija.

La. Da., foto: PGD Mežica in Civilna zaščita Mežica