Foto: Požar v Qlandii pogašen, požarna straža ostaja

Stari del središča bi lahko odprli še danes

17. junij 2017 ob 08:11,

zadnji poseg: 17. junij 2017 ob 12:46

Kranj - MMC RTV SLO/STA

Gasilci so požar v kranjski Qlandii pogasili. V intervenciji je sodelovalo 153 gasilcev, na prizorišču pa ostaja požarna straža. Zagorelo je v delu, ki so ga nameravali odpreti prihodnji mesec.

Po besedah vodje intervencije in poveljnika kranjske poklicne gasilske enote Andraža Šifrerja, so gasilci nekaj minut pred 7. uro prejeli obvestilo, da gori pročelje trgovskega centra Qlandia v Kranju. "Mi smo se seveda takoj odzvali na dogodek," je izpostavil.

Poškodovanih v požaru niti med zaposlenimi niti med gasilci ni bilo. Zaposleni, ki so bili že v centru, in sicer le v Sparu, so hitro zapustili objekt.

"Uro in pol je trajalo, da smo požar lokalizirali. Še vedno pa glede na obsežnost požara poteka razkopavanje in nadzorovanje žarišč ter prezračevanje objekta. Tako na prizorišču ostaja požarna straža," je pojasnil Šifrer in dodal, da vsaj dokler bo trajala gasilska intervencija, objekt ostaja zaprt.

Prve ugotovitve policije sicer kažejo, da je zagorelo pri enem od vhodov v stavbo, ogenj pa se je od tam razširil na ostrešje deloma starega in večinoma novega dela objekta. Škoda je nastala tudi‎ v nekaterih notranjih prostorih. Kolikšna je, še ni znano, a je velika.

Stari del je nedotaknjen, škoda na novem delu velika

Vodja nakupovalnega centra Qlandia Kranj Meta Ahačič je povedala, da je bil stari oziroma obstoječi del centra v požaru nedotaknjen in ga je treba le prezračiti ter očistiti. "Če bo šlo vse po načrtih, ga bomo morda še danes popoldan lahko odpreti," je povedala.

Bodo pa verjetno morali preložiti otvoritev novega dela nakupovalnega centra, ki so ga načrtovali za 7. julij. "Ta dogodek je bil res velik šok in to tik pred načrtovanim odprtjem novega dela centra, ki smo se ga zelo veselili," je izpostavila Ahačičeva.

Škoda še ni ocenjena, vendar Ahačičeva predvideva, da ne bo majhna. Požar je izbruhnil med starim delom in prizidkom, ni pa še jasno, kje točno. Prav tako še ni znan vzrok požara, ki ga bo ugotavljale pristojne službe na policiji.

