Gasilci so prezračili prostore in s termovizijsko kamero pregledali območje požara. Foto: BoBo

Gasilci v bolnišnico odpeljali pet otrok in žensko

2. marec 2018 ob 07:14,

zadnji poseg: 2. marec 2018 ob 11:41

Šalovci - MMC RTV SLO

Ponoči so v Dolencih v občini Šalovci gasilci morali zaradi vdihovanja dima v bolnišnico odpeljati pet otrok in žensko. Pregrela se je kaminsko-lončena peč.

Ženska, ki se je ponoči zbudila, je zaznala dim in poklicala gasilce. Lesena stena starejše stanovanjske hiše je začela tleti, širil se je dim. Začetni požar so pogasili gasilci PGD Dolenci, piše na strani Uprave za zaščito in reševanje.

Zaradi vdihavanja dima so šest ljudi odpeljali na pregled v bolnišnico Murska Sobota. Po podatkih policije gre pri vseh za blažjo zastrupitev z dimom.

Tuja krivda je izključena. Materialne škode pa je za približno 5.000 evrov.

VIDEO Mati in pet otrok zaradi dima v bolnišnico

A. S.