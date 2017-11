Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Okoli 9. ure je zagorel motorni prostor osebnega vozila in avtocesta je bila v drugo krajši čas zaprta. Foto: MMC RTV SLO

Gasilci znova le stežka do dveh požarov na avtocesti

Pravilno razvrščanje za voznike še vedno španska vas

25. november 2017 ob 17:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Na štajerski avtocesti so imeli zjutraj gasilci polne roke dela, saj je kar dvakrat zagorelo. Ob tem pa se je ponovno izkazalo, da se vozniki ne znajo pravilno umikati, saj so imeli gasilci pri prebijanju do požara velike težave.

Najprej je zagorelo okoli 6.30 med Vranskim in Blagovico, pred predorom Trojane, ko je zaradi napake na zavorah zagorela prikolica tovornjaka, zato je bila avtocesta proti Ljubljani dve uri zaprta. Posredovali so gasilci, ki so požar pogasili ter do prihoda reševalcev nudili prvo pomoč vozniku, ki se je med gašenjem nadihal dima. Voznika so reševalci prepeljali v UKC Ljubljana.

Nekoliko pozneje, okoli 9. ure, je v nasprotni smeri, med Domžalami in Krtino, zagorelo še osebno vozilo, ki se mu je vnel motorni del, avtocesta pa je bila spet za krajši čas zaprta. Ponovno pa se je izkazalo, da so imeli gasilci težave pri prebijanju do požara, saj se nekateri niso umaknili na odstavni pas in naredili prostor za gasilce.

G. K.