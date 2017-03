Poudarki Poglavitni cilj kriminalistične preiskave, ki se je začela leta 2015, je identifikacija otrok, ki so bili žrtev spolnih zlorab Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Pri 13 hišnih preiskavah je sodelovalo 79 kriminalistov in policistov. Foto: Radio Koper Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hišne preiskave po Sloveniji zaradi spolnih zlorab otrok na spletu

Preiskava se je začela leta 2015

7. marec 2017 ob 11:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kriminalisti na območju Celja, Maribora, Novega mesta, Kopra, Murske Sobote, Kranja in Ljubljane opravljajo 13 hišnih preiskav, v katerih iščejo dokaze, povezane s kaznivimi dejanji spolnih zlorab otrok na spletu.

V preiskavah sodeluje 79 kriminalistov in policistov, dejavnosti pa so usmerjene v zbiranje obvestil in dokazov za utemeljitev suma storitve kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, so sporočili z generalne policijske uprave.

Policisti ob tem dodajajo, da je poglavitni cilj kriminalistične preiskave, ki se je začela leta 2015, identifikacija otrok, ki so bili žrtev spolnih zlorab. Več informacij o poteku preiskav pa bodo javnosti še sporočili.

L. L.