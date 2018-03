Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! V nekem ladijskem zabojniku v reškem pristanišču so našli 100 kilogramov kokaina. Foto: EPA Dodaj v

"Hrvaškega Escobarja" prijeli v Ljubljani

Več podrobnosti bodo predstavili v soboto

9. marec 2018 ob 23:26

Ljubljana,Zagreb - MMC RTV SLO

Domnevni vodja tihotapske mamilarske združbe Stjepan Prnjat, znan kot "hrvaški Escobar", je bil v okviru obsežne mednarodne kriminalistične operacije Nana prijet v Ljubljani, je poročal HRT.

Skupaj je bilo v zadnjih dneh v Sloveniji in na Hrvaškem prijetih devet ljudi, osumljenih sodelovanja v tej združbi. Na Reki so kriminalisti v okviru preiskav v obeh državah v nekem ladijskem zabojniku našli 100 kilogramov kokaina, ki naj bi ga tihotapili iz Južne Amerike.

Med prijetimi je še sedem hrvaških državljanov ter državljana Nizozemske in Kolumbije. Več podrobnosti o preiskavi bodo predstavili v soboto ob 11.00 na novinarski konferenci na ministrstvu za notranje zadeve v Zagrebu.

Prnjat je bil v Italiji že obsojen zaradi poslov z mamili. Njegov odvetnik Ljubo Pavasović Visković je povedal, da je Prnjat "absolutno presenečen nad obtožbami in v popolnosti zanika kazniva dejanja, ki so mu očitana", poroča spletna stran hrvaške javne televizije HRT. Dodajajo, da bo sodišče o njegovi izročitvi Hrvaški moralo še odločiti.



Po pisanju HRT-ja so policisti več mesecev spremljali pot kokaina v Evropo, ključ do odkritja pa naj bi bilo prisluškovanje Prnjatu v enem izmed ljubljanskih hotelov. Drogo naj bi kupil v Kolumbiji in jo prek Paname prepeljal do Reke. Vsem osumljencem so odredili enomesečni preiskovalni zapor.

