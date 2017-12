Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dostop do šole in bližnjega podjetja Marles je bil zaradi gašenja požara nekaj ur otežen. Foto: Televizija Slovenija

Huje poškodovan v požaru stanovanjske hiše v Mariboru

Moškega odpeljali v bolnišnico

18. december 2017 ob 14:38

Maribor - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Dopoldne je zagorela stanovanjska hiša ob železniškem prehodu pri Srednji lesarski šoli Maribor. Dostop do šole in podjetja Marles je bil nekaj ur otežen. Ob požaru se je poškodoval stanovalec, ki je skušal ogenj pogasiti.

Gasilce je nekaj po 7. uri poklicala soseda. Požar so gasili poklicni in prostovoljni gasilci iz Maribora in okolice. Cesto so v času posredovanja zaprli za ves promet. Pri gašenju so morali paziti tudi na železniški promet, saj hiša stoji neposredno ob železniški progi, ki Maribor povezuje s Koroško.

Po podatkih policije je na hiši, šlo naj bi za starejšo leseno hišo, nastalo za okoli 20.000 evrov škode. Televizija Slovenija poroča, da je hiša tako poškodovana, da ni več primerna za bivanje.

A. S.