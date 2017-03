Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Dostop do zdravstvenega doma in s tem zdravstvene pomoči je bil zaradi preiskave onemogočen. Foto: Eugenija Carl Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Izolski zdravstveni dom v karanteni zaradi natrijevega perborata

Policija je stavbo zaprla

20. marec 2017 ob 16:25,

zadnji poseg: 20. marec 2017 ob 17:58

Izola - MMC RTV SLO

V Zdravstvenem domu Izola so okoli pol dveh popoldne prejeli ovojnico z belim prahom, ki je bila naslovljena na tam zaposleno ginekologinjo. Kot kaže, gre za natrijev perborat.

Zdravnica je o najdbi takoj obvestila policijo, ki je zaprla stavbo zdravstvenega doma. Kot poroča Eugenija Carl, ni smel zgradbe nihče – ne zdravniki ne bolniki – zapustiti, prav tako pa ni smel vanjo nihče vstopiti. Bolnike, ki so bili naročeni v popoldanske ambulante, so morali prenaročiti.

Direktor zdravstvenega doma Evgenij Komljanec je za MMC povedal, da je hitri test pokazal, da je bil v pošiljki natrijev perborat, belilo, ki ga dodajajo čistilom in je zdravju škodljivo ob zaužitju, vdihovanju in stiku s sluznico. Ginekologinja in medicinska sestra sta še vedno v karanteni, tam pa bosta, dokler preiskovalci v ljubljanskem laboratoriju rezultata hitrega testa uradno ne potrdijo.

T. K. B., Eugenija Carl