Janković pravnomočno oproščen v zadevi Niš. Milevoj obsojen na zaporno kazen

Tožilec je Jankoviću očital kaznivo dejanje zlorabe položaja

6. april 2017 ob 12:17,

zadnji poseg: 6. april 2017 ob 13:25

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ljubljanski župan Zoran Janković je po koncu sojenja v zadevi Niš pravnomočno oproščen. Tožilec z očitki o Jankovićevi zlorabi položaja v času vodenja Mercatorja ni prepričal sodnikov.

Oprostilno sodbo je v zadevi Niš izreklo že prvostopenjsko sodišče, kjer je bil med tremi obtoženci obsojen le direktor ciprske družbe Facim, Boris Milevoj. Tožilstvo je nekdanjemu predsedniku uprave Mercatorja Jankoviću in nekdanjemu članu uprave Stanislavu Brodnjaku očitalo zlorabo položaja in oškodovanje Mercatorja, a prvostopenjskega sodišča ni prepričal.

Tožilec Jaka Brezigar se je na odločitev prvostopenjskega sodišča pritožil, saj je menil, da sta tako Jaković kot tudi Brodnjak zlorabila svoj položaj, prav tako pa je zahteval tudi višjo kazen za Milevoja. Višje sodišče pa je njegovo pritožbo zavrnilo, saj je presodilo, da obtoženima ni z gotovostjo dokazano, da sta storila očitani kaznivi dejanji.

Brezigar: Sklenili so fiktiven posel

Janković je ob pravnomočnosti oprostilne sodbe dejal, da je bila Brezigarjeva pritožba že v "osnovi nesmiselna" in da Brezigarju ob izgubi na prvi stopnji "očitno ni bilo žal denarja, ki ga vsi prispevamo v proračun". Brezigar je sicer ob koncu sojenja na prvi stopnji dejal, da je zadovoljen, ker je sodišče pritrdilo tožilstvu, da pogodba med Facimom in Mercatorjem ni bila resen, temveč navidezen posel.

Podjetje Facim je sklenilo 100 tisoč evrov vreden posel z Mercatorjem za pridobitev gradbenih dovoljenj za gradnjo trgovskega centra v Nišu. Po mnenju tožilca so obtoženci vedeli, da trgovsko središče ne bo zgrajeno, in so tako oškodovali Mercator. Vendar pa trgovska družba v postopku ni priglasila premoženjsko-pravnega zahtevka.

Milevoj bo moral v zapor

Je pa višje sodišče upoštevalo Brezigarjevo pritožbo na višino kazni za Borisa Milevoja, kjer je višje sodišče presodilo, da okrožno sodišče ni ustrezno ovrednotilo vseh okoliščin. Na prvostopenjskem sodišču je bil Milevoj obsojen na pogojno kazen leta in pol zapora, višje sodišče pa mu je prisodilo leto dni zapora.

Prvostopenjsko sodišče je med razlogi za milejšo kazen navedlo, da je od kaznivega dejanja preteklo že 11 let, višje sodišče pa izpostavlja, da samo dejstvo, da je od storitve kaznivega dejanja preteklo daljše časovno obdobje, ne predstavlja takšne okoliščine, ki bi upravičevala izrek pogojne obsodbe.

