Klemna Musulina so na širšem območju Krvavca iskali teden dni. Foto: BoBo

Klemna Musulina na območju Krvavca našli mrtvega

Musulin je bil pogrešan teden dni

17. november 2018 ob 15:15,

zadnji poseg: 17. november 2018 ob 15:26

Kranj - MMC RTV SLO, STA

Policija je okoli poldneva v okviru obsežne iskalne akcije med Krvavcem in naseljem Kokra našla truplo 36-letnega Klemna Musulina iz Trebnjega, ki je bil pogrešan teden dni. Ugotovili so, da je padel čez višji skalni prag in umrl.

Pogrešani je bil okoli 12. ure najden med Krvavcem in naseljem Kokra na višini okoli 1.000 metrov.

Policija je v sodelovanju z drugimi pristojnimi službami vse od prijave izginotja skušala izslediti pogrešanega. Danes je na območju Krvavca v sodelovanju z gorskimi reševalci, vodniki reševalnih psov, gasilci prostovoljnih društev ter svojci pogrešanega izvedla obsežno iskalno akcijo.

Iskalno območje so razdelili na kar 61 območij, ki jih je do 12. ure pregledovalo 240 usposobljenih iskalcev. Enajst območij je bilo takih, da so zahtevali alpinistično opremo in visoko stopnjo usposobljenosti iskalcev. Ta območja so pregledovali policisti gorske enote in gorski reševalci. V iskalni akciji so uporabili tudi policijski helikopter, ki je pregledoval najbolj nedostopna območja Krvavca in brezpilotnik.

Za 36-letnim Musulinom iz Trebnjega se je vsaka sled izgubila v noči na prejšnjo soboto, ko se je iz službene zabave domnevno sam peš podal s Krvavca v dolino. Že takoj v soboto je stekla obsežna iskalna akcija z okoli 70 sodelujočimi, našli pa so le telefon pogrešanega.

"Klemnovim svojcem izrekamo iskreno sožalje in se jim zahvaljujemo za pomoč pri iskanju ter izkazano zaupanje," so še zapisali na Policijski upravi Kranj.

