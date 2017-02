Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 9 glasov Ocenite to novico! Ministrica bo tudi v prihodnje ravnala v skladu z zakonom, pravijo na ministrstvu. Foto: BoBo/Borut Živulović Sorodne novice Ministrstvo za zdravje kazensko ovadilo nekdanjega ministra Tomaža Gantarja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kolar Celarčeva ovadila še dva predhodnika

Šlo naj bi za Andreja Bručana in Zofijo Mazej Kukovič

3. februar 2017 ob 10:36

Z ministrstva za zdravje so nam potrdili, da je ministrica Milojka Kolar Celarc zaradi sumov nepravilnosti pri podeljevanju koncesij v obdobju treh nekdanjih ministrov za zdravje vložila kazenske ovadbe.



"Na podlagi 145. člena Zakona o kazenskem postopku, ki zavezuje državne organe, torej tudi ministrico, je ministrica naznanila kazniva dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, če je o njih obveščen ali če kako drugače izve zanje.

Pri pregledu postopkov podeljevanja koncesij smo na MZ-ju ugotovili sum storitve kaznivih dejanj v obdobju treh nekdanjih ministrov za zdravje, zato je ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc konec leta 2016 naznanila sum storitve kaznivih dejanj pristojnim službam. Ministrica za zdravje bo tudi v prihodnje ravnala v skladu z zakonom," so zapisali na ministrstvu.



Da je ovaden, je v drugi polovici januarja že potrdil poslanec DeSUS-a in nekdanji zdravstveni minister Tomaž Gantar, in sicer zaradi domnevno nezakonitega podeljevanja koncesij v času, ko je bil minister. Takrat je pojasnil, da vsebine ovadbe še ne pozna, razume pa jo "kot potezo nagajanja".



Današnji Dnevnik pa piše, da naj bi bila druga dva ovadena Andrej Bručan in Zofija Mazej Kukovič. Spornih naj bi bilo 13 koncesij po letu 2007, a analiza podeljevanja še ni končana. Bručan je za časnik dejal, da je pri odločitvah o koncesijah sledil stališčem pravne službe ministrstva za zdravje. Z vsebino ovadbe pa ni seznanjen in je zato ne more komentirati.

