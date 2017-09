Krašovca naj bi izpustili iz zapora

Odločitev vrhovnega sodišča

16. september 2017 ob 11:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji ekonom mariborske nadškofije Mirko Krašovec, ki je ob koncih tedna prestajal zaporno kazen v Rogozi, je po poročanju Večera izpuščen iz zapora. Tako naj bi določilo vrhovno sodišče.

Vrhovno sodišče je med obravnavanjem zahteve za varstvo zakonitosti, s katero Mirko Krašovec izpodbija pravnomočno sodbo, na četrtkovi seji odločilo, da se izvršitev pravnomočne sodne odločbe prekine, poroča Večer.

Kako bodo odločili vrhovni sodniki o zahtevi za varstvo zakonitosti, bo predvidoma znano v desetih dneh. A glede na to, da so Krašovcu prekinili prestajanje zaporne kazni, se utegne zgoditi, da bodo zahtevi za varstvo zakonitosti ugodili, piše časopis.

Krašovca je okrožno sodišče v ponovljenem sojenju obsodilo na tri leta zapora in višji sodniki so to odločitev lansko poletje potrdili.

Sodišče je odločilo, da je Krašovec kriv napeljevanja k poslovni goljufiji nekdanjo direktorico Betnave Dragico Marinič in nekdanjega šefa za investicije v Betnavi Antona Ekarta. Sodišče je odločilo, da je Krašovec dvojico nagovoril, da sta gospodarskemu ministrstvu posredovala navidezne gradbene situacije, s tem pa so pridobili evropska sredstva za 1,772 milijona evrov za obnovo mariborskega škofijskega dvorca Betnava.

To odločitev je zagovornik Krašovca, odvetnik Velimir Cugmas, z zahtevo za varstvo zakonitosti "napadel" že pred letom dni in vrhovnemu sodišču predlagal, da Krašovca oprosti, podredno pa, da sodbo razveljavi in primer vrne v ponovljeno sojenje pred spremenjeni senat.

Krašovec je zaporno kazen začel prestajati junija.

Al. Ma.