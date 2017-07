Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Po neuradnih podatkih naj bi preiskavo usmerjalo koprsko tožilstvo. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kriminalisti na sedežu Pošte Slovenije

Podrobnosti o hišnih preiskavah še niso znane

5. julij 2017 ob 21:54

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Kriminalisti izvajajo hišne preiskave na sedežu Pošte Slovenije v Mariboru. Po neuradnih podatkih preiskavo usmerja koprsko tožilstvo.

Po poročanju časnika Večer so kriminalisti na sedežu Pošte Slovenije od 14.30. Na Pošti so sicer potrdili, da poteka kriminalistična preiskava in da z organi pregona korektno sodelujejo.

Več informacij o preiskavah na Pošti niso mogli posredovati. Prav tako ni uradnih podatkov, zoper koga in koliko ljudi so kriminalisti usmerili sume.

L. L.