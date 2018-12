Kriminalisti po Sloveniji izvajajo hišne preiskave zaradi sumov davčnih utaj in pranja denarja. Foto: BoBo Dodaj v

Kriminalisti opravljajo hišne preiskave zaradi suma davčnih utaj

Preiskave še potekajo

11. december 2018 ob 09:12

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Na območju Maribora, Celja, Ljubljane, Kopra in Murske Sobote kriminalisti opravljajo hišne preiskave zaradi sumov storitve več kaznivih dejanj davčne utaje in pranja denarja na škodo državnega proračuna.

Kot so potrdili na Policijski upravi (PU) Maribor, se hišne preiskave na podlagi sodnih odredb opravljajo v zasebnih in poslovnih prostorih na več naslovih v Sloveniji. "Pri preiskavah iščejo dokaze, s katerimi bodo utemeljili storitev več kaznivih dejanj davčne zatajitve in pranja denarja na škodo proračuna Republike Slovenije," je pojasnil predstavnik za odnose z javnostmi Miran Šadl.

Več informacij za zdaj ni znanih.

G. K.