Kujundžič priznal, da je hotel župana zbiti, ne pa tudi ubiti

Župana zbil v znak protesta proti stanju v družbi

21. februar 2017 ob 14:31,

zadnji poseg: 21. februar 2017 ob 15:27

Kranj - MMC RTV SLO/STA

Začelo se je sojenje Blažu Kujundžiču, ki ga obtožnica bremeni poskusa uboja škofjeloškega župana Mihe Ješeta. Kujundžič je priznal, da je Ješeta namerno zbil, ni pa ga nameraval ubiti.

Tožilka Helga Dobrin Kujundžiču očita, da je 28. septembra lani v Škofji Loki z avtomobilom namenoma, da Ješetu vzame življenje, pospešil in namerno trčil vanj. "Ta je zgolj zaradi srečnega spleta okoliščin dobil 'zgolj' zlome ledvenega vretenca in ključnice, pretres možganov ter nekaj manjših poškodb in je dejanje tako ostalo pri poskusu," je poudarila tožilka.

Kujundžič, ki se je pred preiskovalno sodnico branil z molkom, je danes v svojem zagovoru poudaril, da njegov namen nikakor ni bil ubiti Ješeta. "Namen sem imel župana zbiti. Želel sem, da kolo in kolesar padeta, ne da bi prišlo do kakšnih večjih poškodb. Vedel sem, da župan nosi čelado, udaril sem z majhno hitrostjo in v kolo," je povedal.

Protest proti stanju v družbi

Dodal je, da je želel protestirati proti stanju v družbi: "Da bi padel predstavnik oblasti, ki je kriva za stanje v državi, za takšno stanje, kot je, in on je eden tistih, ki so sprejemali odločitve v zadnjih 25 letih in je sokriv za stanje v državi. Na druge načine je bilo to povedano že neštetokrat, pa ni bilo odmeva." Poudaril je, da če bi ga hotel ubiti, bi ga vsekakor lahko, lahko bi uporabil večjo hitrost, lahko bi se vrnil in ga povozil, ko je bil na tleh, ali pa bi ga udaril z orodjem v avtomobilu.

Zaslišan je bil tudi Ješe, ki je povedal, da je, ko se je peljal s kolesom v službo, za seboj zaslišal hrup avtomobila, ki pospešuje. "Sam sem takrat vozil 24 kilometrov na uro, in ko sem slišal avto, sem tudi sam pospešil. Zdelo se mi je nenavadno, da tako hitro vozi, saj je tam vendar območje 30," je pojasnil. Trka se ne spomni, zavedel se je šele v reševalnem vozilu.

Izvedenec: Ni pospešil do konca

Danes je na sodišču potekalo še zaslišanje ostalih prič, Kujundžičevih družinskih članov in izvedencev. Izvedenec za promet je ugotovil, da je obtoženi, ko je speljal, pospeševal in je bila njegova hitrost pred trkom v kolesarja 170 metrov pozneje 66 kilometrov na uro, po maksimalni zmogljivosti vozila pa bi lahko dosegel hitrost 77 kilometrov na uro.

Po pričanju izvedenke psihiatrične stroke o obtoženčevi sposobnosti obvladovanja njegovega ravnanja, pri katerem je bila javnost zaradi varstva osebnega in družinskega življenja obtoženca izključena, pa tožilka razmišlja o omilitvi obtožbe. Sodnica Marjeta Dvornik je zato glavno obravnavo prekinila in jo bo nadaljevala 3. marca. Tedaj je predviden zaključek sojenja.

Ješe od Kujundžiča zahteva 55.000 evrov

Ješe je po poškodbah šele od prejšnjega ponedeljka znova polni delovnik na delovnem mestu, prej pa je večinoma delal od doma. Zoper Kujundžiča je tudi zaradi materialne škode in izpada prihodka vložil premoženjskopravni zahtevek v višini okoli 55.000 evrov. "Dogodek je pustil določene posledice, malo psihičnih, malo fizičnih, vendar o teh ne bi javno razpravljal. Skušal sem čim manj razmišljati o tej zadevi in se osredotočiti na naloge, ki nas čakajo," je povedal.

Kujundžič se mu je danes opravičil za bolečine, ki mu jih prizadejal. "Opravičilo sprejemam, ampak logično pa ni," je odgovoril Ješe in novinarjem pojasnil, da je opravičilo po svoje pričakoval, po drugi strani pa tako opravičilo nima kakšne velike teže. "Pametneje bi bilo, da se ta dogodek, ki je res čisto neracionalen in nedoumljiv, ne bi zgodil," je dejal.

Kljub temu dogodku, ki ga Ješe vidi kot prvi atentat na političnega funkcionarja v Sloveniji, še vedno meni, da župani niso posebej izpostavljeni nevarnosti, temveč je šlo za posamezen eksces. Kujundžiča pozna, vendar z njim nikdar ni imel kakšnih stikov.

T. K. B., T. H.