Kujundžiču za poskus uboja škofjeloškega župana tri leta zapora

Kranjsko okrožno sodišče

30. marec 2017 ob 13:37

Kranj - MMC RTV SLO/STA

Blaž Kujundžič je kriv poskusa uboja škofjeloškega župana Mihe Ješeta. Zaradi bistveno zmanjšanje prištevnosti in olajševalnih okoliščin je dobil tri leta zaporne kazni.

Sodnica kranjskega okrožnega sodišča Marjeta Dvornik je razsodila, da ni dvoma, da je obtoženi 28. septembra lani v Škofji Loki namerno z avtomobilom zbil župana Miho Ješeta, ko se je ta s kolesom peljal v službo. Pri sodbi je sledila navedbam tožilke Helge Dobrin, ki je predlagala precej višjo, sedemletno zaporno kazen, medtem ko je za poskus uboja zagrožena celo 15-letna zaporna kazen.

Prepričana je, da je bil Kujundžičev naklep župana ubiti. "Obtoženi ni vozil prilagojeno predpisom in ni skušal omilili posledic, ampak je razvil skoraj maksimalno hitrost," je povzela in dodala, da Kujundžič Ješeta ni zbil od zadaj, zato da bi bile posledice čim manjše, kot trdi obtoženi, temveč zato, ker je bil kolesar tako najbolj ranljiv.

"Obtoženi je sposoben razumeti pomen svojega ravnanja. Izvedenec je jasno povedal, da so takšni naleti lahko usodni, saj lahko pride zaradi padca na vozilo hitro do poškodb glave, ki pomenijo smrt," je poudarila Dobrinova in dodala, da je samo zaradi spleta srečnih okoliščin in samozaščitnega delovanja Ješeta dejanje ostalo pri poskusu.

Bistveno zmanjšana prištevnost

Je pa Dobrinova v obtožbi upoštevala tudi mnenja izvedenk psihiatrične stroke Vesne Švab in Martine Žmuc Tomori, ki sta ugotovili, da so bile v času kaznivega dejanja Kujundžičeve zmožnosti obvladovanja ravnanja bistveno zmanjšane zaradi osebnostne motnje z značilnostmi paranoidne, obsesivno-kompulzivne in shizoidne motnje, ki je povzročila visoko raven dalj trajajoče notranje napetosti.

Zagovornik: Njegovega namena ne poznajo

Kujundžičev zagovornik Dušan Csipö je poudaril, da zadeva ni tako preprosta, kot prikazuje obtožba. "Kaj je imel takrat namen storiti, ve edino obtoženi," je dejal Csipö in spomnil, da je Kujundžič jasno povedal, da je želel župana, ki mu je predstavljal del tranzicijske elite, le zbiti na tla.

Csipö je ponovno opozoril, da bi se dejanje obravnavalo kot prometna nesreča, če se ne bi obtoženi sam obtožil, kar je bilo po njegovem mnenju nezakonito. "Zato je treba izjemno kritično in tudi v luči vseh izvedenskih mnenj oceniti njegov zagovor kot resnicoljuben in mu verjeti, da ni hotel ubijati," je poudaril Csipö.

Po njegovem mnenju je to, kar je hotel storiti, mogoče opredeliti le kot lahko telesno poškodbo ali pa kot grožnjo. Zato je v sklepnem nagovoru sodišču predlagal, naj ugotovi dejanski namen obtoženega in mu izreče pogojno obsodbo ter kot varnostni ukrep obvezno psihiatrično zdravljenje s prostosti, kot predlaga tudi izvedenka.

Hišni pripor

Csipö je predlagal tudi odpravo pripora, v katerem je Kujundžič zaradi ponovitvene nevarnosti. Sodnica pa se je odločila pripor, katerega podaljšanje je predlagala tožilka, nadomestiti s hišnim priporom. Izvedenki namreč nista potrdili visoke možnosti ponovitve kaznivega dejanja. Poleg tega je obtoženi pokazal pripravljenost za zdravljenje.

Sodnica je odločila tudi, da je Kujundžič dolžan oškodovancu plačati 2.500 evrov. S presežkom zahtevka pa je sodnica Ješeta napotila na tožbo. Ješe, ki je dobil zlom ledvenega vretenca in rebra ter pretres možganov, je namreč zoper Kujundžiča vložil premoženjskopravni zahtevek za okoli 55.000 evrov.

Al. Ma.