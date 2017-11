Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zgorela sta dva kombija in priklopno vozilo. Foto: MMC RTV SLO Sumljiv predmet so pregledali bombni tehniki specialne enote policije. Foto: BoBo

Ljutomer: Sumljivi predmet doma narejena zažigalna naprava

Zgorelo je več vozil

26. november 2017 ob 11:28,

zadnji poseg: 26. november 2017 ob 16:33

Ljutomer - MMC RTV SLO, STA

Sumljivi predmet v bližini vozil, ki so gorela v Ljutomeru, so pregledali bombni tehniki in ugotovili, da ne gre za eksplozivno sredstvom, pač pa za nenevarno doma narejeno zažigalno napravo.

Policijo so danes ob 4.22 obvestili, da v bližini avtobusne postaje v Ljutomeru gorita vozili. Na prizorišče so poslali gasilce, ki so med gašenjem gorečih vozil v bližnjem zabojniku opazili sumljiv predmet, policisti pa so kraj zavarovali.

Po prvih zbranih obvestilih sta zagorela kombija in priklopno vozilo, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. Z zbiranjem obvestil je bilo nato ugotovljeno, da je prišlo do požara dveh tovornih vozil, in sicer Ford Tranzit, letnik 2017, in Renault master Furgon, letnik 2011, ter priklopnega vozila Lamberet.

V bližini je bil tudi kovinski zabojnik, ki ni zagorel, v njem pa je bil po izjavi gasilcev opažen sumljiv predmet. Na kraj so zato prišli bombni tehniki specialne enote policije (GPU UPS SE), ki so sumljivi predmet pregledali in ugotovili, da ni nevaren in da ne gre za eksplozivno sredstvo, pač pa da je predmet doma narejena zažigalna naprava, namenjena za kurjavo.

Kriminalisti še naprej zbirajo obvestila o sumu storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje lastnine s požigom. Po prvih ugotovitvah je gmotna škoda med 60.000 in 70.000 evrov, so še sporočili policisti.

