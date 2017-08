Manj kraj in ropov na avtocestnih počivališčih

Počivališča v Sloveniji so še vedno varnejša kot v drugih državah EU-ja

16. avgust 2017 ob 08:04

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Gneča na avtocestnih počivališčih je kot nalašč za tatove, ki izkoriščajo neprevidnost in tudi naivnost voznikov. A policisti opažajo, da je na primorskih avtocestah v zadnjem času manj tatvin in ropov.

V zadnjih petih letih je policija največ tatvin zaznala na primorskem delu avtoceste, a se je v zadnjem letu število tatvin in ropov zmanjšalo. Na policijski upravi Koper menijo, da je to tudi posledica uspešno preiskanih ropov v preteklosti.

Nepridipravi so najbolj dejavni ponoči, takrat so tudi izpeljali najdrznejše tatvine, pravi predstavnica za odnose z javnostmi na koprski policijski upravi Anita Leskovec: "Predvsem ko so oškodovanci spali v osebnih avtomobilih, in sicer tako, da so trkali na steklo s pretvezo, da ima oškodovanec prazno gumo. Tako so oškodovance spravili ven iz vozila, medtem pa jim je nekdo ukradel iz vozila torbice, dokumente in podobno."

Še vedno se pojavljajo primeri, ko poskušajo tujci prodati ponaredke. Kradejo in ropajo predvsem tuji državljani. "Člani kriminalnih združb, ki prihajajo v Slovenijo z namenom izvrševanja kaznivih dejanj," pravi Leskovčeva.

Policija opozarja, da so počivališča v Sloveniji še vedno varnejša kot v drugih državah Evropske unije, zato velja, da moramo biti v tujini toliko bolj pozorni. Vozila ne puščamo na oddaljenih mestih večjih počivališč, ampak je bolje parkirati na osvetljenih delih, ki so pogosto tudi nadzorovani z video kamerami.

Nataša Ugrin Tomšič, Radio Slovenija