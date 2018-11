Fotografija je simbolična. Foto: BoBo

Maribor: Po smrti nosečnice, ki jo je zbil pijan voznik, umrl tudi novorojenček

Voznik je imel v krvi 0,88 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka

1. november 2018 ob 22:23

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Po hudi prometni nesreči, v kateri je v soboto pijani voznik na prehodu za pešce na Nasipni ulici v Mariboru zbil 27-letno nosečnico, je dva dni po njeni smrti danes umrl še novorojenček, ki so ga zdravniki po sobotni nesreči rešili s carskim rezom, poročajo mediji.

Zdravniki so v soboto po nesreči opravili carski rez in rešili življenje otroka. Njegov dedek pa je danes na družbenem omrežju Facebook sporočil novico, da je bitko za življenje izgubil tudi novorojenček.

Voznik, doma iz Maribora, je vozil avtomobil po Nasipni ulici v Mariboru, in ko je pripeljal do zaznamovanega prehoda za pešce, ni omogočil varnega prečkanja vozišča 27-letni peški, ki je bila v zadnjem trimesečju nosečnosti. S sprednjim delom vozila je trčil vanjo in v njenega psa. Nosečnico so z reševalnim vozilom odpeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor, kjer je v torek zaradi poškodb umrla. Pes, ki ga je ženska vodila na povodcu, je na kraju nesreče poginil.

Voznik je bil preizkušen z indikatorjem alkohola, ki je pokazal 0,88 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Odredili so mu strokovni pregled v UKC-ju Maribor. Zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu bodo zoper njega vložili kazensko ovadbo.

VIDEO Dva dni po nesreči umrl tudi novorojenček

K. T.