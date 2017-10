Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Fotografija je simbolična. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Maribor: Ženska umrla nasilne smrti. Pridržali enega človeka.

Osumljenca naj bi policija prijela

2. oktober 2017 ob 21:42,

zadnji poseg: 3. oktober 2017 ob 09:34

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Mariborski policisti so bili v ponedeljek obveščeni o smrti 45-letne ženske. Našli so jo v stanovanju v Mariboru. Spletni Večer poroča, da naj bi žensko ustrelil partner.

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da je ženska umrla nasilne smrti. "V zvezi s tem nasilnim kaznivim dejanjem smo sinoči pridržali eno osebo," so ob tem zapisali mariborski policisti in dodali, da preiskava še poteka, odrejena je tudi obdukcija pokojne.

Večer pa navaja izjave stanovalcev v soseski, da naj bi moški povzročil smrtne rane svoji partnerici in da naj bi policija osumljenega prijela in odpeljala s službenim vozilom.

Policija je obvestilo, da je v stanovanju na Preradovičevi ulici v Mariboru truplo, prejela okoli 18. ure. Policisti so ob pomoči gasilcev in občanov vstopili v stanovanje in tam našli žensko truplo, so še pojasnili na PU-ju Maribor. Kraj dogodka sta si ogledali tudi dežurna preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Mariboru in dežurna državna tožilka.

Al. Ma., T. K. B.