Milan Trivković pobegnil pred ponovnim sojenjem

Na policijskem seznamu iskanih oseb

6. junij 2017 ob 13:38

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Milan Trivković, eden od soobtoženih sodelovanja v hudodelski združbi, ki naj bi junija 2014 ugrabila in do smrti mučila Zorico Škrbić, je pred začetkom ponovnega sojenja pobegnil.

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so pojasnili, da so po tistem, ko je višje sodišče razveljavilo oprostilno sodbo in zadevo vrnilo v ponovno sojenje, zoper Trivkovića odredili pripor. Prejeli so tudi že pritožbo zoper sklep o priporu, o kateri bo odločalo Višje sodišče v Ljubljani. Ali drži, da je Trivković pobegnil, pa niso želeli pojasnili. A je policija na seznam iskanih oseb na svojih spletnih straneh uvrstila tudi Trivkovića.

Hudodelska združba je 26. junija 2014 v ljubljanskem Trnovem ugrabila 32-letno Škrbićevo, dolgoletno partnerico Dejana Vidmarja, ki prestaja dolgoletno zaporno kazen zaradi ropa SKB banke v noči z 31. oktobra na 1. november 2005. Odpeljali so jo do skrivališča v gozdu na obrobju Ljubljane, privezali za drevo in skoraj devet ur zverinsko mučili. Proti jutru so jo odpeljali v Podpeč in vrgli iz avta, zaradi hudih poškodb pa je kar tam na cesti umrla. Združba je od Škrbićeve hotela izvedeti, kje je okoli 20 milijonov evrov iz ropa banke, ki jih niso nikoli našli.

Vpletenost v ugrabitev in mučenje so že na predobravnavnem naroku priznali Željko Petrović, Blagoje Sazdov in Senad Livadić ter na podlagi sporazuma o priznanju krivde dobili 15, 14 oziroma dve leti in dva meseca zapora. Le Trivković je krivdo ves čas zanikal, zato so zoper njega opravili celotni dokazni postopek. Obtožen je bil, da je žrtev poprej opazoval, da bi se s pajdaši seznanili z njenimi dnevnimi navadami, bil naj bi tudi tisti, ki je avto z ugrabljeno vozil zadnji del poti v gozdu, kjer sta jo nato Petrović in Sazdov na nepredstavljivo grozljive načine mučila vso noč. Sodišče ga je očitkov oprostilo, ker da kljub sumljivim okoliščinam ni mogoče skleniti nedvoumnega zaključka, da je storilec res on.