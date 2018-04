Murskosoboški policisti preiskujejo domnevno posedovanje otroške pornografije

Opravljenih več hišnih preiskav

5. april 2018 ob 20:17

Murska Sobota - MMC RTV SLO, STA

Soboški policisti preiskujejo več zadev s področja suma kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, kamor sodijo tudi prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva.



Na Policijski upravi Murska Sobota so razkrili le, da so v preiskavah zasegli več predmetov, več informacij za zdaj niso želeli dati. Soboški lokalni časopis Vestnik pa je na spletni strani navedel, da naj bi bil pod drobnogledom policije tudi občinski svetnik občine Grad Stanko Recek in da naj bi policisti pri njem pred kratkim opravili dve hišni preiskavi. Kot so dodali, Recek izjav ni želel dati.

Recek, ki je bil v občinski svet izvoljen na listi SDS-a, je bil evidentiran tudi kot kandidat te stranke na prihajajočih državnozborskih volitvah, a je stranka na Twitterju zapisala, da je od kandidature odstopil, razlog, da se je znašel v aferi, pa, kot je razbrati, pripisujejo predvolilnemu času oz. konkretno stranki SD. V tvitu so namreč namignili, da soboško policijo obvladuje Aleksander Jevšek, sicer nekdanji direktor kriminalistične policije, danes pa župan občine Murska Sobota iz vrst SD-ja.

Jevšek: Policijo obvladuje samo zakon

Jevšek se je na navedbe odzval tudi v izjavi za Slovensko tiskovno agencijo. "Očita se mi, da obvladujem pomursko policijo. Jaz sem komentiral to, da je bolno z več zornih kotov. Prvič je to odraz politične kulture posameznika, ki je to objavil, in sem prepričan, da je ta posameznik ali so posamezniki v manjšini, upam, da bodo tudi v prihodnje v manjšini ostali. Drugič pa sem prepričan, da policijo oz. organe odkrivanja in organe pregona lahko obvladuje in omejuje samo zakon. Tako je bilo včasih in tako je, sem prepričan, tudi danes," je dejal Jevšek.

V SDS-u so obenem potegnili vzporednice s primerom nekdanjega poslanca SD-ja Andreja Magajne, ki da so ga po koncu sodelovanja s SD-jem doleteli očitki o posedovanju pornografskih fotografij, na katerih so bile mladoletne osebe. Magajna je bil očitkov pravnomočno oproščen po tistem, ko so se diski, ki so mu jih zasegli policisti, izgubili.

Prvak SDS-a Janez Janša pa je stranki SD namenil vprašanje: "Kaj ko bi tovariši vsaj enkrat zmagali pošteno, brez zlorab državnih institucij? Bi šlo?"

SD je odgovoril z zapisom: "Povsem prozorno delovanje radikalne desnice @strankaSDS na čelu z @JJansaSDS! Za vse nečednosti, ki jih imajo ali proizvedejo sami, za njih vedno znova krivijo druge, kar podkrepijo s širjenjem lažnih novic preko svojih medijev. Zato je SDS tako škodljiva za Slovenijo!"

Na očitke se je na istem družbenem omrežju odzvala tudi policija: "Politika ni in ne bo posegala v preiskave, samo državno tožilstvo lahko 'obvladuje' policijsko delo. Policisti so pri preiskovanju kaznivih dejanj popolnoma suvereni in svoje delo opravljajo izključno na podlagi kriminalistične stroke in zakona."