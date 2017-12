Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 18 glasov Ocenite to novico! 40 smučarjev je obstalo na dvosedežnici, ki pelje na Zvoh. (Fotografija je simbolična.) Foto: MMC RTV SLO/T. O. VIDEO Zaradi okvare smučarji uj... Dodaj v

Na dvosedežnici Zvoh na Krvavcu obstalo 40 smučarjev

Hitra akcija reševalcev

17. december 2017 ob 17:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Danes popoldne, malo čez 15. uro, je zaradi okvare na dvosedežni žičnici Zvoh na Krvavcu obstalo okoli 40 smučarjev, ki so jih reševali s pomočjo vrvne tehnike in dveh teptalcev.

V reševalni akciji so poleg žičničarjev, ki so hitro ukrepali, sodelovali tudi kranjski gorski reševalci in poklicni gasilci. Med smučarji ni bil nihče poškodovan.

Naprava ne bo obratovala, dokler napaka ne bo odpravljena.

B. R.