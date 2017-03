Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V prikolici turškega tovornjaka so se med naloženimi paketi skrivali dva Afganistanca in Pakistanec. Foto: PU Maribor Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na Gruškovju odkrili tovornjak s prebežniki

Trojico so že vrnili na Hrvaško

3. marec 2017 ob 12:21

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje so policisti v četrtek v prikolici turškega tovornjaka med naloženimi paketi našli tri mladoletnike, dva Afganistanca in Pakistanca, trojico so že vrnili na Hrvaško.

Priklopno tovorno vozilo turških registrskih oznak, ki so ga ustavili ob vstopu s Hrvaške v Slovenijo v četrtek nekaj pred 3. uro zjutraj, je vozil 37-letni državljan Turčije. Policisti so pri pregledu priklopnega tovornega vozila z detektorjem srčnega utripa ugotovili, da so v prikolici po vsej verjetnosti ljudje, zato so opravili temeljit pregled tovornega prostora. Kot so sporočili z mariborske policijske postaje so med naloženimi paketi našli skrite dva državljana Afganistana in enega državljana Pakistana.

Policisti so jim zavrnili vstop in jih vrnili hrvaškim varnostnim organom. Na pristojno tožilstvo bodo podali tudi kazensko ovadbo.

Sa. J.