Na Mali Mežakli zagorelo odlagališče odpadkov

Požar že pogašen

19. maj 2017 ob 09:34

Jesenice - MMC RTV SLO/STA

V požaru, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na odlagališču odpadkov Mala Mežakla nad Jesenicami, so zagorele bale odpadnega materiala v skupni velikosti okoli 800 kubičnih metrov.

Na deponiji je zagorelo v četrtek nekaj po 20. uri. Dim, ki se je dvigal nad deponijo, je zajel tudi Jesenice, od koder se je na Mali Mežakli videl tudi ogenj. Zato je sprva kazalo, da bi lahko šlo za večji požar.

Požar so pogasili poklicni gasilci Gasilsko reševalne službe Jesenice in prostovoljni gasilci z Jesenic in Hrušice, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gašenje so izvedli s pomočjo strojev na deponiji, ki so odstranjevali material.

Al. Ma.