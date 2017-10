Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pogrešanega je pomagal iskati tudi policijski helikopter. Foto: MMC RTV SLO/Miro Štebe Dodaj v

Na območju Bavškega Grintavca izginulega planinca našli mrtvega

Padel v strmo grapo na 1450 metrih

30. oktober 2017 ob 19:02

Bovec - MMC RTV SLO, STA

Pogrešanega 56-letnega planinca iz Ljubljane, ki so ga na območju Bavškega Grintavca iskali od nedelje zvečer, so našli mrtvega. Pogrešanega so iskali policisti in gorski reševalci iz Bovca, sodeloval pa je tudi helikopter.

Planinec je zdrsnil na južnem pobočju Bavškega Grintavca, ki se dviga nad dolinami Bavšice, Zadnje Trente in Soče, in padel v strmo grapo na nadmorski višini 1450 metrov, so sporočili s PU Nova Gorica.

Iskalna akcija, pri kateri so sodelovali policisti in gorski reševalci iz Bovca, se je začela v nedeljo nekaj po 9.30 zjutraj. Zvečer so jo prekinili, zjutraj pa nadaljevali in moškega tudi kmalu našli. V iskalni akciji so sodelovali tudi policijski helikopter in policista gorske policijske enote Policijske uprave Nova Gorica.

Truplo si je ogledal zdravnik iz Zdravstvenega doma Bovec in odredil sanitarno obdukcijo. O nesreči so obvestili preiskovalnega sodnika sodišča v Novi Gorici in državnega tožilca Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici. Policisti bodo o vseh ugotovitvah pisno obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

G. K.