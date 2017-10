Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Na Povšetovi naj bi bilo zdaj mirno, okrepljenih enot policistov ni videti, prav tako ni slišati vpitja, je za Radio Slovenija poročal Marjan Vešligaj. Foto: BoBo Sorodne novice Zaporniki na Povšetovi nočejo v celice, vztrajajo na dvorišču Dodaj v

Na Povšetovi mirno, policijskih enot ni videti

Incident naj bi sprožil pripornik

14. oktober 2017 ob 07:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Razmere v zaporu na Povšetovi ulici v Ljubljani naj bi se po sinočnjem incidentu umirile, saj vpitja ni več slišati, prav tako ni videti okrepljenih policijskih enot, je za Radio Slovenija poročal novinar Marjan Vešligaj, ki je še dodal, da so informacije zelo skope, saj policija o dogodku za zdaj ne želi poročati.

Tako so informacije o incidentu za zdaj neuradne. Kot poročajo mediji, naj bi incident sprožil pripornik, ki so ga prijeli v okviru operacije Kobra, v kateri so pristojni organi ukrepali proti združbi, ki se je ukvarjala s preprodajo mamil. Pripornik naj bi splezal na nadstrešek, sledila pa sta mu še dva zapornika. Drugi zaporniki se nato niso želeli vrniti v sobe, ampak so ostali na dvorišču in opazovali dogajanje. Slišati je bilo vpitje.

Kot kaže, pazniki niso mogli obvladati razmer, zato so na pomoč poklicali pravosodne policiste, v zraku pa je bilo opaziti tudi brezpilotni letalnik.

Podrobnosti o dogodku niso znane, policijska uprava namreč informacij za zdaj ne daje.

A. K. K.