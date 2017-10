Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Na Povšetovi naj bi bilo zdaj mirno, okrepljenih enot policistov ni videti, prav tako ni slišati vpitja, je za Radio Slovenija poročal Marjan Vešligaj. Foto: BoBo Sorodne novice Zaporniki na Povšetovi nočejo v celice, vztrajajo na dvorišču Dodaj v

Na Povšetovi mirno, pomoč policije ni bila potrebna

Incident naj bi sprožil pripornik

14. oktober 2017 ob 07:25,

zadnji poseg: 14. oktober 2017 ob 09:40

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Policija PU Ljubljana v zvezi z sinočnjim dogajanjem v zaporu na Povšetovi ulici ni izvedla nobenih ukrepov, prav tako ni vstopila v objekt, saj so vse ukrepe izvajali izključno pravosodni policisti, so sporočili iz PU Ljubljana. So pa bili policisti v bližini objekta, če bi ti potrebovali pomoč.

Razmere v zaporu na Povšetovi ulici v Ljubljani naj bi se po sinočnjem incidentu umirile, saj vpitja ni več slišati, prav tako ni videti okrepljenih policijskih enot, je za Radio Slovenija poročal novinar Marjan Vešligaj.

Informacije o incidentu za zdaj še ostajajo neuradne. Kot poročajo mediji, naj bi incident sprožil pripornik, ki so ga prijeli v okviru operacije Kobra, v kateri so pristojni organi ukrepali proti združbi, ki se je ukvarjala s preprodajo mamil. Pripornik naj bi splezal na nadstrešek, sledila pa sta mu še dva zapornika. Drugi zaporniki se nato niso želeli vrniti v sobe, ampak so ostali na dvorišču in opazovali dogajanje. Slišati je bilo vpitje.

Kot kaže, pazniki niso mogli obvladati razmer, zato so na pomoč poklicali pravosodne policiste, v zraku pa je bilo opaziti tudi brezpilotni letalnik.

URSIKS: Vse poteka skladno s hišnim redom

Z uprave za izvrševanje kazenskih sankcij so potrdili, da se "skupina pripornikov po popoldanskem sprehodu ni vrnila v sobe", a da so bile razmere ves čas pod nadzorom. Pozno zvečer so se zaporniki vrnili v sobe, policija pa ni posredovala, so še zapisali. Tako zdaj v zavodu "vse poteka skladno s hišnim redom, posebnosti ne beležimo," so dodali.

