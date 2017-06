Na silo odpeljali 27-letnika in mu grozili

Policija je še sporočila, da je za nasilništvo zagrožena zaporna kazen do dveh let. Če omenjeno dejanje zagrešita dva ali več storilcev, pa grozi storilcem do triletna zaporna kazen. Glede ugrabitve so navedli, da je za to predvidena zaporna kazen od pol do pet let, če je bilo vmešano nasilništvo, pa zapor od enega do deset let. Foto: Policija

Policisti pridržali tri osumljence

9. junij 2017 ob 14:27

Krško - MMC RTV SLO/STA

Krške policiste so v četrtek nekaj pred 23. uro s klici na interventno številko 113 opozorili, da so neznanci v Mrčnih selih pri Krškem na silo odpeljali 27-letnika. Tega so policisti nekaj po polnoči lažje poškodovanega našli v enem od blokovskih stanovanj v Krškem in ga odpeljali v zdravniško oskrbo.

S Policijske uprave (PU) Novo mesto so sporočili, da so z zbiranjem obvestil ugotovili, da so štirje osumljenci, stari od 19 do 28 let, 27-letnika na silo odpeljali, mu grozili in se nad njim fizično znašali, vendar se mu je uspelo izmuzniti.

Okoliščine primera policisti in kriminalisti še preiskujejo, razlog za omenjeno dejanje pa naj bilo dolžniško-upniško razmerje v znesku nekaj evrov. Policisti so tri osumljence pridržali, sumijo jih kaznivega dejanja nasilništva in ugrabitve. Vse vpletene je policija že obravnavala za različna kazniva dejanja in prekrške.

Policija je še sporočila, da je za nasilništvo zagrožena zaporna kazen do dveh let. Če omenjeno dejanje zagrešita dva ali več storilcev, pa grozi storilcem do triletna zaporna kazen. Glede ugrabitve so navedli, da je za to predvidena zaporna kazen od pol do pet let, če je bilo vmešano nasilništvo, pa zapor od enega do deset let.