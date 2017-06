Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Skupinski skok s padalom se je za 34-letno državljanko Hrvaške končal tragično. (Slika je simbolična.) Foto: EPA Sorodne novice Nesreča na nebu: v Bovcu smrt 34-letne padalke Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Najprej zatajilo glavno padalo, nato se zapletlo še rezervno

Ponesrečenka je umrla na kraju nesreče

12. junij 2017 ob 14:02

Bovec - MMC RTV SLO

Policija je pojasnila okoliščine nedeljske tragične nesreče v Bovcu, v kateri je umrla hrvaška padalka. V preiskavi policija ni ugotovila elementov kaznivih dejanj.

S Policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da je bilo ugotovljeno, da je 34-letnica iz športnega letala v skupini izskočila na višini 4.000 metrov, po letenju v prostem padu je skupina padalcev, med katerimi je bila tudi ponesrečenka, izvedla lik - prijem za roke. Razpustili so se na 1500 metrih in na višini 1.000 metrov začeli odpirati padala.

Hrvaški padalki se padalo ni pravilno odprlo, zato je na višini približno 800 metrov odvrgla glavno padalo, mehanizem na padalskem nahrbtniku pa je ob tem avtomatsko sprožil odpiranje zasilnega padala.

Pri njegovi sprožitvi pa se ji je širši platnen povezovalni trak med vzmetnim padalom in notranjo prosto vrečo, kjer je spravljeno rezervno padalo, ovil okoli telesa, kar je povzročilo, da se rezervno padalo ni odprlo niti po tem, ko se je na višini pod 300 metrov sprožil avtomatski mehanizem za njegovo odpiranje.

Ponesrečenka je v prostem padu padla na travnato površino na jugozahodnem delu bovškega letališča, kjer je zaradi hudih poškodb obležala mrtva.

T. H.