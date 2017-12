Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 7 glasov Ocenite to novico! Policija je omejila gibanje na območju dogodka. Foto: BoBo Dodaj v

Nasilna smrt 62-letnice pri Dolenjskih Toplicah

Več informacij za zdaj še ni znanih

24. december 2017 ob 23:09

Rumanja vas - MMC RTV SLO

Na božični večer je nekaj po 19. uri v Rumanji vasi pri Dolenjskih Toplicah nasilne smrti umrla 62-letnica. Policisti so odvzeli prostost 60-letnemu osumljencu dejanja.

Na kraju so reševalci in policisti, o dogodku sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in okrožni državni tožilec, ki sta prevzela vodenje ogleda ob pomoči forenzičnih strokovnjakov.

Poteka ogled kraja dejanja, gibanje na območju je omejeno. Zaradi nujnih preiskovalnih dejanj drugih informacij javnosti trenutno ne bodo posredovali, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

M. R.