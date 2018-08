Nasilnež sina napadel z vilami, v hčer pa je zalučal steklenico

Policisti pozivajo k prijavi družinskega nasilja

2. avgust 2018 ob 13:12

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

Novomeški policisti so v sredo pridržali nasilneža, ki se je že dalj časa znašal nad svojo družino, vendar ga nihče ni prijavil. Zato pozivajo k prijavljanju družinskega nasilja in k pomoči žrtvam.

Policisti PU-ja Novo mesto so v sredo ugotovili, da je 59-letni moški izvajal fizično in psihično nasilje nad ženo in otroki. Nasilnež, ki je bil pijan, je v hiši razmetaval in razbijal.

Sina je napadel z vilami in ga pretepal, hčer pa večkrat močno udaril. Članom družine je grozil z lovsko puško in v hčer s tako silo vrgel steklenico, da se je ta zgrudila in so jo nato odpeljali v bolnišnico. Policisti so nasilneža obvladali, mu odvzeli prostost in ga odpeljali na pridržanje. Zasegli so tudi orožje, s katerim je grozil.

Nasilnežu bodo izrekli prepoved približevanja in ga ovadili zaradi kaznivih dejanj nasilja v družini ter zanemarjanja otrok in surovega ravnanja. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa, so še pojasnili na policiji.

Ob tem se je izkazalo, da je moški več let izvajal nasilje nad ženo in mladoletnimi otroki. Žrtve je žalil, jim grozil in jih pretepal. V preteklosti naj bi jim grozil, da jih bo ubil in v njih meril z orožjem. Vendar ga policisti v preteklosti niso obravnavali zaradi kaznivih dejanj ali prekrškov z elementi nasilja, saj o nasilju ni nihče spregovoril, so navedli na Policijski upravi Novo mesto.

Zato pozivajo, naj ljudje nasilje prijavijo. Velikokrat namreč žrtve same ne najdejo moči oziroma poguma, da o nasilju spregovorijo, zato je prav, da to stori kdor koli, ki za nasilje ve.

G. C.