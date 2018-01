Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Fotografija je simbolična. Foto: Radio Koper Dodaj v

Našli truplo 62-letne ženske, ki naj bi umrla nasilne smrti

Našli so ga v stanovanjski hiši

23. januar 2018 ob 09:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na območju policijske postaje Slovenske Konjice so ponoči našli mrtvo žensko. Obstaja sum, da je umrla nasilne smrti, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Truplo so našli v stanovanjski hiši.

Več informacij bodo posredovali po opravljenem ogledu in zbranih obvestilih, to bo predvidoma v sredo, so še sporočili celjski policisti.

Al. Ma.