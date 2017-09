Nekdanjega direktorja vrhniškega zdravstvenega doma iščejo s tiralico

Sodišče je obvestil, da je odpotoval v Rusijo, tam ga ne najdejo

12. september 2017

Vrhnika - MMC RTV SLO, STA

Za nekdanjega direktorja vrhniškega zdravstvenega doma Emila Židana, ki se po leta 2015 izrečeni dveletni zaporni kazni zaradi zlorabe položaja ni zglasil v zavodu za prestajanje zaporne kazni, je ljubljansko okrožno sodišče odredilo tiralico.

Uradna govorka sodišča Mateja Jazbec je za Slovenske novice pojasnila, da so Židanu 3. julija lani izdali poziv na nastop prestajanja kazni, v zaporu pa bi se moral zglasiti 9. septembra 2016. Židan pa je 31. decembra 2016 sodišče obvestil, da je odpotoval v Rusijo. Vročanje sodnih pisanj v tujini je bilo neuspešno, tuji varnostni organi pa so slovenskim sporočili, da obsojenega ni v njihovih evidencah ter da sporočeni naslov ne obstaja. Židana so iskali tudi na naslovu stalnega prebivališča v Sloveniji, a ker ni bilo mogoče ugotoviti, kje je, sodišču pa ni sporočil spremembe prebivališča, je bil odrejen razpis tiralice.

Zadeva sega v oktober 2009, ko je Židan, ki je bil takrat direktor vrhniškega zdravstvenega doma, iz blagajne zavoda gradbenemu podjetju Eurogradnje posodil 160.000 evrov. Za kredit ni zahteval niti zavarovanja, podjetje pa je sredstva porabilo za izpolnitev Židanovih zasebnih obveznosti. Ob stečaju podjetja je Židan dolg prevzel nase.

Okrožno sodišče v Ljubljani je julija leta 2014 Židanu zaradi zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti izreklo kazen leta in pol zapora, po pritožbi pa je višje sodišče julija 2015 kazen zvišalo na dve leti. Kasneje je na vrhovno sodišče podal tudi zahtevo za varstvo zakonitosti, ki pa je bila zavrnjena. Pritožbo zoper odločitev vrhovnega sodišča je nato zavrnilo še ustavno sodišče.

