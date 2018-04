Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! V nesreči so bila udeležena štiri tovorna vozila. Foto: Arhiv PGD Slov. Konjice Nekaj časa je bila avtocesta zaprta v obe smeri. Foto: PGD Slovenske Konjice Dodaj v

Nesreči tovornih vozil popolnoma ohromili štajersko avtocesto

Zgodili sta se dve prometni nesreči

23. april 2018 ob 18:16,

zadnji poseg: 23. april 2018 ob 18:51

Slovenske Konjice - MMC RTV SLO, STA

Na avtocesti pri Tepanjah se je okoli 16. ure zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena kar štiri tovorna vozila, hudo se je poškodoval madžarski voznik tovornjaka. Štajerska avtocesta je sicer zaradi prometne nesreče zaprta že drugič.

Madžarskega voznika tovornega vozila, ki se je izredno hudo poškodoval, so s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v mariborski klinični center. Zaradi pristanka helikopterja in nalaganja ponesrečenca je bila po podatkih celjske policije nekaj časa za ves promet zaprta avtocesta tako v smeri proti Mariboru kot v smeri proti Ljubljani.

Promet proti Mariboru je zdaj sproščen, v smeri proti Ljubljani pa je pri bencinskem servisu na Tepanjah še vedno popolna zapora, ki bo zaradi odstranjevanja posledic nesreče trajala še nekaj časa. Obvoz je urejen, so sporočili s Policijske uprave Celje. Dodali so še, da podrobnosti nesreče še niso znane, saj policisti še vedno opravljajo ogled kraja dogodka. Je pa po podatkih prometnoinformacijskega centra na omenjenem odseku proti Ljubljani nastal 10-kilometrski zastoj.

Tovornjak že dopoldne zablokiral obe smeri AC

Prvič je bila štajerska avtocesta sicer zaprta že dopoldne zaradi prometne nesreče med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug. Po podatkih mariborske policijske uprave se je nesreča zgodila nekaj pred 10.30 pred viaduktom Preloge v smeri proti Ljubljani, v njej pa je bilo udeleženo priklopno tovorno vozilo. Tudi zaradi te, prve prometne nesreče je bil proti Ljubljani promet oviran več ur.

Kot so na svojem profilu na Facebooku zapisali gasilci PGD Slovenske Konjice, je voznik tovornega vozila izgubil oblast nad vozilom, prebil sredinsko zaščitno ogrado in obstal na obeh delih avtoceste. Gasilci PGD Slovenska Bistrica in Slovenske Konjice so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na tovornem vozilu, pomagali reševalcem pri prvi oskrbi poškodovanega voznika, prečrpali približno 800 litrov goriva iz poškodovanih rezervoarjev v nadomestno cisterno, izteklo gorivo pa so posuli z vpojnim sredstvom in počistili cestišče.

La. Da., Foto: Arhiv PGD Slov. Konjice