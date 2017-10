Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ogled kraja in zbiranje informacij je še v teku, zato je policija s podrobnostmi dogodka skopa. Foto: BoBo Sorodne novice Oborožen moški od bančnih uslužbenk v Mariboru zahteval denar Dodaj v

Oborožena moška oropala banko v središču Maribora

Odnesla sta večjo količino denarja

27. oktober 2017 ob 13:43,

zadnji poseg: 27. oktober 2017 ob 14:57

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Bančno poslovalnico na Turnerjevi ulici v Mariboru sta okoli 9.30 oropala s pištolo oborožena moška. Policija ju išče tudi s pomočjo helikopterja, so sporočili s PU-ja Maribor.

Policiste so na kraj dogodka napotili takoj, ko so v bančni poslovalnici ob 9.38 sprožili alarm. Storilca sta stara med 20 in 30 let. Prvi je visok od 165 do 170 cm in je vitke postave ter temnejših las, oblečen pa je bil v jopico temne barve in trenirko. Drugi storilec je visok preko 170 cm in je prav tako suhe postave, oblečen pa je bil v trenirko temne barve.

Oborožena neznana storilca sta iz banke odnesla večjo vsoto denarja, nato pa pobegnila neznano kam. Ogled kraja in zbiranje informacij še poteka. "Iz helikopterja nam nudijo pomoč s pregledom terena. Na vseh vpadnicah v Maribor so postavljene zapore," je na kraju dogodka novinarjem povedal predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Maribor Miran Šadl.

Z informacijami glede podrobnosti ropa je policija "iz operativnih razlogov" še zelo skopa. Tako ni znano, točno koliko je bilo storilcev oziroma ali je ropar imel kakšne pomočnike. Prav tako še vedno ni znano, ali je ropar kaj odnesel iz banke in kako je pobegnil.

Omenjeno poslovalnico NKBM-ja so oropali že konec marca. Takrat je danes še vedno neznani storilec prav tako dopoldne na delovni dan s pištolo od zaposlenih zahteval denar. S kraja dogodka je zbežal peš in po neuradnih navedbah s sabo odnesel okoli 7.000 evrov.

Vse, ki bi karkoli vedeli o dejanju ali storilcih, prosimo, da to sporočijo policiji na telefonsko številko 113 ali na anonimno telefonsko številko 080 1200.

Sa. J., G. K.