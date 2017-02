Obtoženi glede gradnje štirisedežnic na Voglu oproščeni

Obtožnica pravi, da so obtoženi leta 2007 s spremembo datumov na dokumentih o izvedbi del preslepili gospodarsko ministrstvo, tako da so Žičnice Vogel prišle do 1,7 milijona evrov nepovratnih sredstev za projekt dveh štirisedežnic, čeprav so z gradbenimi deli začeli že pred sklepom o sofinanciranju, kar je v nasprotju z razpisom.

Sodnica podvomila v dokaze

Obtoženi so v dolgotrajnem dokaznem postopku, ki se je začel že pred enim letom, zavrnili krivdo in poudarili, da so ravnali prav po navodilih ministrstva in da so pred sklepom o sofinanciranju izvajali le pripravljalna dela. Sodnica Milena Turuk je presodila, da kazniva dejanja niso bila prepričljivo dokazana. Ocenila je, da "glede na potek odločanja o tem, ali se nepovratna sredstva izplačajo, obstaja upravičen dvom, da so bili na ministrstvo dejansko preslepljeni, kot v očitku trdi tožilstvo".

Zobec Hrastarjeva: Sodba zakonita, pravilna

"Glede na izveden dokazni postopek sem oprostilno sodbo pričakovala. To je zakonita in tudi pravilna sodba," je po izreku sodbe dejala Šumijeva zagovornica Branka Zobec Hrastar. Podobno pa so povedali tudi obtoženi, ki so sicer ves čas opozarjali na nesmiselnost obtožbe, saj je bil projekt štirisedežnic Brunarica in Orlove glave kljub zahtevnim okoliščinam gradnje izveden dobro, kar so pokazale tudi vse revizije.

"Po takih delih, ki smo jih doživeli na Voglu, da smo te žičnice zgradili, ne bi nikdar pričakoval, da nas bodo še pet let morili po sodiščih in dvomili v našo poštenost," je izpostavil Markič in dodal, da bi "raje gradil še pet žičnic v takem vremenu, kot so jih na Voglu, kot pa hodil na sodišče in prenašal tako obremenitev".

Šteblaj: Žal je trajalo pet let

"Končno je konec. Pokazalo se je tisto, kar je res, samo žal je trajalo pet let," je sodbo komentiral Šteblaj. Da je vse skupaj trajalo predolgo in pustilo posledice na zdravju obtoženih, je opozoril tudi Šumi, ki je spomnil, da je bilo izvedenih kar 26 narokov na sodišču. "Nisem pričakoval, da lahko toliko časa traja nekaj tako jasnega," je poudaril.

Spomnil je, da so z dokumenti natančni dokazali, kako so potekali postopki in gradnja ter da niso storili ničesar narobe. "Tožilstvo pa od samega začetka sploh ni vedelo, kaj so pripravljalna in kaj gradbena dela. Imeli ni niti ključnih dokumentov, kot sta gradbeno dovoljenje in razpis za sredstva, čeprav na njih temelji obtožnica," je dejal Šumi. Markič pa je dodal, da so o zadevah razpravljali ljudje, ki niso strokovnjaki v gradbeništvu.

Tožilka: Sodnica se ni ukvarjala z gradbenimi deli

"Vsekakor tožilstvo nima gradbenega znanja, gre pa za splošna vedenja," je na ta očitek odgovorila tožilka Sabina Perko in dodala, da se sodnica danes sploh ni ukvarjala z gradbenimi deli v obtožnici, temveč je izrazila že dvom v to, da je bilo ministrstvo za gospodarstvo ob prijavi na razpis preslepljeno.

Perkova, ki je sodišču predlagala, da obtožene spozna za krive in jim izreče denarne kazni, bo oprostilno sodbo še preučila in se nanjo po potrebi tudi pritožila. Že sedaj pa meni, da odločitev sodnice ni bila v skladu z dokaznim postopkom.

Sodba še ni pravnomočna

S sodbo, ki še ni pravnomočna, pa so zadovoljni v Žičnicah Vogel, kjer so se bali, da bi v primeru obsodbe obtoženih morali vračati evropska sredstva. "Vesel sem, da je na sodišču zmagala zdrava kmečka pamet," je izpostavil predsednik uprave Žičnic Vogel Boštjan Mencinger.

Če bi bile Žičnice Vogel primorane vračati nepovratna sredstva, bi to pomenilo zaostanek v razvoju smučišča še za nadaljnjih pet let. Če bi se to zgodilo pred nekaj leti, pa bi lahko to pomenilo celo stečaj podjetja, opozarja Mencinger.

Zdaj pa se bodo na Žičnicah Vogel vendarle lažje lotili investicij, ki jih prej niso upali začeti, saj so čakali razsodbo in so nekaj sredstev hranili za morebitni negativni izid na sodišču.