Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Policisti so bili v petek okoli 16. ure obveščeni, da je v Sostrem umrla 23-letna ženska. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Osumljencu za umor v Sostrem odrejen pripor

Policija sprva prijela osumljenca, nato pa so ga prepeljali v zdravstveno ustanovo

6. julij 2017 ob 13:21

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Osumljenemu umora 23-letne ženske v Sostrem v Ljubljani so po tem, ko je bil izpuščen iz zdravstvene ustanove, v torek znova odvzeli prostost. V sredo so ga privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor.

Policisti so bili v petek okoli 16. ure obveščeni, da je v Sostrem umrla 23-letna ženska. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, sta se v stanovanjski hiši sprla 20-letni moški in 23-letna ženska. Moški je žensko poškodoval z ostrim predmetom, poškodbe pa so bile tako hude, da je na kraju umrla.

Policija je moškega prijela, vendar so mu zaradi zdravstvenega stanja pridržanje odpravili in ga odpeljali v zdravstveno ustanovo v Ljubljani.

G. C.