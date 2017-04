Poudarki V času streljanja je bilo v lokalu več gostov, ki so tudi poklicali policijo, eden izmed gostov pa je osumljenca zadržal do prihoda policije. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kriminalisti še ugotavljajo, kakšen je bil odnos med osumljencem in pokojno Ljubljančanko. Foto: BoBo Sorodne novice V streljanju v ljubljanskem lokalu umrla ženska Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Osumljenec v Pržanu streljal v polnem gostinskem lokalu

Po streljanju ga je do prihoda policistov pridržal eden od gostov lokala

18. april 2017 ob 14:29

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Policisti po ponedeljkovem streljanju v gostinskem lokalu v Pržanu nadaljujejo preiskavo. 49-letni Ljubljančan, ki je večkrat streljal na 38-letno Ljubljančanko, ostaja v pridržanju.

Po podatkih policije sta se strelec in njegova žrtev poznala, ugotavljajo pa še, v kakšnem razmerju sta bila. Po doslej zbranih informacijah so policisti ugotovili, da je osumljenec prišel v lokal na končni avtobusni postaji v Pržanu, kjer je na terasi lokala izstrelil več strelov v žrtev, sicer najemnico lokala.

Med streljanjem je bilo v lokalu več gostov, ki so poklicali policijo, eden izmed gostov pa je osumljenca zadržal do prihoda policije. 49-letnik ostaja v policijskem pridržanju do srede, ko ga bodo privedli pred preiskovalnega sodnika.

Policisti ob tem navajajo, da po do zdaj zbranih informacijah obstajajo utemeljeni razlogi za sum storitve kaznivega dejanja umora na zahrbten ali grozovit način. Obravnavali bodo tudi sum kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, ker je bilo s streljanjem ogroženo tudi življenje drugih prisotnih v lokalu.

L. L.