Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Voznika šolskega avtobusa so policisti z alkotestom preverili pred odhodom osnovnošolcev na izlet. Foto: BoBo Dodaj v

Pijan nameraval voziti šolski avtobus

Redna kontrola šolskih avtobusov pred vožnjo

30. april 2018 ob 14:42

Lendava - MMC RTV SLO, STA

Lendavski policisti so med kontrolo šolskega avtobusa pred odhodom osnovnošolcev na izlet z alkotestom preizkusili tudi voznika, ki je "napihal", saj je naprava pokazala prisotnost alkohola v krvi.

Kasneje so pri pregledu v zdravstveni ustanovi v voznikovi krvi namerili 0,62 promila alkohola. Vozniku so policisti odvzeli vozniško dovoljenje in ga kaznovali z globo v višini 600 evrov ter osmimi kazenskimi točkami, so sporočili policisti.

Lendavski policisti sicer sodelujejo z osnovnimi šolami na svojem območju in pred prevozi šolskih otrok na izlete vsakokrat opravijo kontrolo avtobusov.

G. K.