Piranska sodnica zaradi črne gradnje v disciplinskem postopku

15. september 2017 ob 16:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Sodni svet je sklenil, da bo disciplinskemu tožilcu predlagal uvedbo disciplinskega postopka zoper sodnico piranskega okrajnega sodišča Tino Benčič, katere hiša naj bi bila črna gradnja. Primer pa bo obravnavala tudi komisija za etiko in integriteto pri Sodnem svetu.

Po poročanju medijev je Tina Brenčič, ki na piranskem sodišču odloča o zadevah, povezanih z izvršbami in zemljiško knjigo, s svojim soprogom svojo hišo zgradila na zemljišču, ki je v lasti sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, hkrati pa je hiša tudi črna gradnja.

Sodni svet bi lahko primer sodnice obravnaval že na seji konec avgusta, a do takrat še ni dobil pisnih pojasnil sodnice. Ta je zdaj dobil, po njihovi proučitvi pa je sklenil, da bo primer predlagal v obravnavo komisiji za etiko in integriteto, ki pri Sodnem svetu bdi nad spoštovanjem sodniškega kodeksa. "Hkrati bo podal pobudo disciplinskemu tožilcu za uvedbo disciplinskega postopka zoper sodnico," so sporočili iz Sodnega sveta.

Uvedbo disciplinskega postopka zoper sodnico je predlagala tudi predsednica koprskega okrožnega sodišča. Zakon o sodniški službi namreč kot kršitev sodniške dolžnosti opredeljuje vedenje in ravnanje sodnika, s katerim ta krni ugled sodniškega poklica. O predlogu bo odločal disciplinski tožilec pri vrhovnem sodišču.

